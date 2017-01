Tre arresti per usura in Brianza

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Monza, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Milano per usura aggravata ai danni di due imprenditori brianzoli e spaccio di sostanze stupefacenti. I tre, secondo le indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Milano, sono legati alla 'ndrangheta calabrese. Due di loro avevano base logistica in Brianza, il terzo invece risiedeva da qualche tempo a Pavia.