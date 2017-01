Sequestrata oltre 1 tonnellata di marijuana

Una tonnellata e 350 chili di marijuana, che se venduta sul mercato al dettaglio avrebbe fruttato oltre 13 milioni di euro, è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza al termine di un inseguimento in mare a circa 30 miglia al largo di Monopoli, nel Sud Barese. La droga, confezionata in 60 colli, si trovata su un semicabinato lungo 10 metri, con due potenti motori fuoribordo, sul quale viaggiavano due albanesi, arrestati per detenzione e traffico internazionale di stupefacenti. Sono in corso indagini, in collaborazione con la polizia albanese, per risalire al sodalizio criminale responsabile del traffico internazionale di sostanze stupefacenti.