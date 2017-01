Tafferugli nel giorno dell'insediamento

Mano nella mano, accolti da un'ovazione mentre, sulle note dei Rolling Stones, scendono la scalinata del Lincoln Memorial, con alle spalle l'imponente figura del piu' amato dei padri della patria, Abramo Lincoln. Per Donald e Melania Trump sono iniziate cosi' le celebrazioni che precedono il loro insediamento alla Casa Bianca, dopo una breve visita al cimitero storico di Arlington per rendere omaggio ai caduti di tutte le guerre sulla tomba del milite ignoto.

"Il viaggio e' iniziato - ha detto il presidente - e' iniziato 18 mesi fa. Quello che voglio e' un cambiamento reale". "Voglio unire il Paese - ha aggiunto nell'inauguration day - e fare l'America di nuovo grande. Grande per tutti".

Il primo bagno di folla per la nuova coppia presidenziale e' davanti alle migliaia di persone che, assiepate lungo la passeggiata del Mall di Washington, hanno assistito al concerto inaugurale. Quel concerto 'snobbato' da tantissime star che hanno rifiutato di esibirsi per il tycoon.

L'accoglienza non poteva essere migliore per la first family, con cori da stadio "Trump! Trump!" e "Usa! Usa!", proprio come durante gli animati comizi della campagna elettorale. E il neopresidente che saluta tutti col pollice alzato e il segno della vittoria.

In tribuna d'onore la tribu' Trump al completo: figli, generi, nuore e nipoti. Il presidente eletto prende posto con la moglie Melania in prima fila accanto alla figlia Ivanka e al genero Jared Kushner, non a caso le due figure della famiglia che avranno un ruolo centrale alla Casa Bianca. Sui loro volti un misto di grande soddisfazione e di incredulita'. Tutte emozioni che nel giro di poche ore sono destinate a moltiplicarsi, quando il neo presidente su un'altra scalinata, quella di Capitol Hill, sede del Congresso americano, giurera' come 45/mo presidente degli Stati Uniti.

La cerimonia - che avrà il clou alle 17 italiane - è blindata ma non sono mancate le proteste. Momenti di tensione , dove si svolge uno degli eventi per l'insediamento alla Casa Bianca di Donald Trump, il DeploraBall. Un gruppo di manifestanti anti-Trump e' venuto a contatto con i sostenitori del tycoon, dando vita a qualche tafferuglio. In seguito al lancio di oggetti, una persona sarebbe rimasta ferita. La polizia in tenuta antisommossa e' intervenuta per cercare di riportare la calma.