Traffico interrotto sulle linee ferroviarie interne Civitanova Marche-Albacina e Ascoli-Porto d'Ascoli per effettuare le verifiche sulle tratte ferroviarie dopo le tre forti scosse di terremoto di oggi. Lo rende noto Trenitalia che ha inviato una sessantina di kit di primo necessità, con bevande e generi alimentari. I 12 viaggiatori sono stati poi soccorsi da un pullman sostitutivo che è riuscito a raggiungere il convoglio fermo non lontano dalla stazione di San Severino Marche (e non San Ginesio come si era appreso in un primo momento): i viaggiatori vi sono saliti e hanno ripreso il viaggio verso Macerata.