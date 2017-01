May:" Abbandoniamo UE, costruiamo Gb mondiale"

"In questo momento stiamo abbandonando l'Europa e pianifichiamo un vertice biennale del Commonwealth. Costruiremo una Gran Bretagna veramente mondiale". Lo ha detto la premier britannica Theresa May in un discorso alla Lancaster House di Londra svelando il piano del governo sulla Brexit.

"Non vogliamo che l'Unione europea si smembri ma da parte dell'Ue è mancata la flessibilità nei confronti di Londra e i britannici se ne sono accorti", ha detto la premier britannica svelando il piano del governo sulla Brexit, definendola "una lezione anche per l'Ue se vuole avere successo".

Con la Brexit vogliamo una Gran Bretagna "più forte, giusta, unita e rivolta all'esterno", ha detto May sul divorzio dall'Ue. Il primo ministro ha sottolineato che il Regno Unito vuole avere una visione sempre più globale ma rimanere allo stesso tempo "un buon amico e vicino" dell'Europa.

"La tutela dell'Unione è al cuore di ogni azione della Gran Bretagna perché soltanto uniti possiamo cogliere le opportunità che ci attendono", ha sottolineato il premier britannico.

Il Parlamento britannico voterà sull'accordo finale emerso dai negoziati sulla Brexit, ha spiegato May.