Spari in discoteca, 5 morti c'è anche un italiano

Un uomo armato ha ucciso almeno 5 persone e ferito altre nove facendo irruzione in un club a Playa del Carmen, località turistica messicana sull'oceano Atlantico. Lo ha reso noto la polizia. C'è anche una persona di nazionalità italiana, Daniel Pessina, tra le 5 vittime dell'attacco in una discoteca a Playa del Carmen, in Messico. Lo si è appreso da fonti locali.

Il club, il Blue Parrot, stava ospitando un evento del festival musicale Bmp. Sui social network si moltiplicano i messaggi, le foto e i video ripresi dai turisti che si trovano a Playa del Carmen, molti per seguire per il festival di musical elettronica Bpm. "Qualcuno è entrato nel club a Playa del Carmen e ha cominciato a sparare, 4-5 morti e molti feriti. Restate nei vostri fottuti alberghi se siete qui per il Bpm", ha scritto su Twitter il DJ scozzese Jackmaster, che partecipava alla serata di chiusura del festival nel locale Blue Parrot.