Ue: Italia riveda i conti

La Commissione Ue invierà oggi una lettera all'Italia in cui chiede al Governo di assumere impegni precisi sulla correzione dei conti entro il primo febbraio, data della pubblicazione delle nuove previsioni economiche. Secondo quanto si apprende - e come anticipato da Repubblica - il 'gap' da colmare per rispettare gli accordi sulla riduzione del deficit strutturale è pari allo 0,2% del pil, quindi già uno 'sconto' rispetto alla differenza di 0,3% evidenziata a novembre nell'opinione sulla legge di stabilità.(ANSA)