Trump: Nato obsoleta, bene Brexit

Gli europei potrebbero essere interessati da alcune limitazioni per quel che riguarda i viaggi negli Stati Uniti: lo ha affermato il neo presidente americano Donald Trump nella sua prima intervista a un media britannico, il Sunday Times. Trump ha spiegato che il lunedì dopo l'insediamento alla Casa Bianca del 20 gennaio firmerà alcuni provvedimenti per rafforzare i confini degli Stati Uniti, che potrebbero comprendere anche restrizioni sugli europei che viaggiano negli Usa e "controlli estremi" per quelli che arrivano in America "da parti del mondo conosciute per il terrorismo islamico". In un altro passaggio dell'intervista Trump ha definito "la Brexit una grande cosa e io faro' un accordo con il Regno Unito", mentre sulla Russia ha aggiunto: "dobbiamo cominciare a fidarci di Vladimir Putin". "L'Unione europea - ha spiegato - rappresenta di base soltanto un mezzo per raggiungere gli obiettivi della Germania. Perciò ho trovato così intelligente che la Gran Bretagna sia uscita".

"La Nato - ha detto ancora il presidente eletto - è obsoleta. Non è attrezzata per combattere il terrorismo islamico e i suoi membri si appoggiano sull'America, non pagano quello che dovrebbero pagare".

In precedenza il presidente eletto in alcuni tweet era tornato sulla vicenda della fuga di notizie sul dossier-scandalo in mano agli 007 che parla di informazioni compromettenti sul il nelle mani di Mosca affermando che i vertici dell'intelligence Usa "hanno compiuto un errore, e quando si sbaglia si dovrebbe chiedere scusa. Anche i media dovrebbero chiedere scusa": cosi' Donald Trump su twitter .

Trump ha fatto riferimento alle parole di Bob Woodward (giornalista investigativo che con Carl Bernstein fu autore dello scoop che porto' allo scandalo del Watergate) che ringrazia per aver definito il dossier-scandalo "un documento spazzatura che non avrebbe mai dovuto essere presentato". Il tweet prosegue ricordando come per Woodward "Trump ha ragione ad essere arrabbiato. Questi capi dell'intelligence hanno fatto un errore, e quando la gente sbaglia dovrebbe scusarsi". Poi il tycoon aggiunge: "Anche i media dovrebbero scusarsi".(ANSA)