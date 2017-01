Previsti altri 10 giorni di freddo e neve

Freddo e neve almeno per altri 10 giorni: l'ondata di maltempo che ha colpito l'Italia una settimana fa è destinata a protrarsi a seguito dell'arrivo di nuove perturbazioni fredde dal Nord Europa. Queste porteranno infatti pioggia, vento e neve a bassa quota, mentre il clima resterà freddo e le temperature sotto la media. Le previsioni sono del meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara. "L'anticiclone - spiega - resterà lontano dalla nostra Penisola per almeno altri dieci giorni, lasciandola in balia di ripetuti vortici freddi che porteranno maltempo soprattutto sulle regioni centro-meridionali, ma a tratti anche al Nord. Il tutto accompagnato da un nuovo calo delle temperature specie da venerdì, dopo un temporaneo rialzo termico domani per venti di libeccio, con clima freddo che perdurerà probabilmente almeno per tutta la prossima settimana". Tra giovedì e venerdì è attesa una nuova perturbazione con precipitazioni anche nevose, mentre venerdì ci sarà il clou del maltempo al Centrosud con rovesci e temporali. "Nel weekend secondo vortice freddo - conclude Ferrara - vortice che questa volta dovrebbe interessare solo il Centrosud con nevicate sparse".