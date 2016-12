George Michael, ipotesi di morte per overdose di eroina

Dopo lo choc per la morte di George Michael, anche lui stroncato da questo 2016 maledetto della musica, arrivano nuove ipotesi sulle cause del decesso. A fornire una serie di dettagli - rivelati da Fadii Fawaz, compagno del cantante pop, è il Daily Telegraph, che ipotizza l'overdose come causa dell'arresto cardiaco. Fawaz - parrucchiere delle rock star - avrebbe chiamato i soccorsi dopo aver visto George Michael senza vita, da solo nel suo letto il giorno di Natale ad ora di pranzo.

Secondo il Telegraph "nell'ultimo anno Michael ha lottato contro una crescente dipendenza dall'eroina". Il mito del pop è scomparso a 53 anni il giorno di Natale. Il manager ha ufficialmente parlato di insufficienza cardiaca, la polizia precisa che "non ci sono circostanze sospette". Il suo staff afferma che "è morto serenamente in casa sua". I soccorsi sono arrivati nell'abitazione nel primo pomeriggio.