Procedimento per 28 atleti russi

Il Comitato olimpico internazionale ha aperto una procedura disciplinare nei confronti di 28 atleti russi che hanno partecipato ai Giochi invernali di Sochi.

Secondo il Cio, sulla base di quanto emerso dal rapporto McLaren, ci sarebbe stata "la manipolazione di uno o più campioni di urine ai test di Sochi", provette che ora verranno nuovamente analizzate alla ricerca di altre eventuali anomalie "Questo provvedimento è l'immediata conseguenza del rapporto McLaren" commenta il presidente del Cio Thomas Bach. Nella lunga indagine che avrebbe messo in luce un doping di stato in Russia, il professor McLaren aveva analizzato 95 campioni degli atleti di Mosca e su 28 viene evidenziata la manipolazione delle stesse provette che verranno riprese dal laboratorio di Losanna per essere rianalizzate. Questi 28 casi non possono essere catalogati come positivi a un test antidoping, tuttavia "la manipolazione stessa dei campioni potrebbe portare ad una violazione delle norme antidoping con relativa sanzione".