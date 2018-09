Roma: Under, spero di trovare presto gol

ROMA, 14 SET - "Ormai sono passate alcune settimane dall'inizio della stagione quindi vorrei segnare. E spero che, come accaduto nella passata stagione, un mio gol permetta alla Roma di ripartire in campionato. Io sono così, appena segno un gol il resto arriva. Quindi spero che anche stavolta sia così". Lo ha dichiarato il turco della Roma, Cengiz Under, all'antivigilia della gara col Chievo in programma all'Olimpico. "Giocare all'estero è sempre stato uno dei miei obiettivi e spero che la mia storia in Europa continui ancora. Il mio obiettivo è quello di arrivare sempre più in alto" aggiunge l'esterno a Sky Sport24, tornato nella Capitale dopo aver giocato 167 minuti con la Turchia. Adesso però la concentrazione è tutta per la Roma: "Lo scorso anno ho segnato 8 gol, sono molto contento di quello che ho fatto. Quest'anno spero di riuscire a fare ancora meglio. Domenica c'è il Chievo, puntiamo a vincere per poi concentrarci sul Real Madrid".