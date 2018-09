Ancelotti, Mancini ha lavoro durissimo

(ANSA) NAPOLI, 14 SET - "Il calcio italiano non esprime valori individuali di alto livello in questo momento, serve pazienza e tempo, il lavoro Mancini è durissimo". Lo ha detto l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti parlando dei deludenti risultati degli azzurri nelle prime due gare di Nations League. Commentando le dichiarazioni di Mancini sul fatto che i giovani italiani hanno poco spazio nei club, Ancelotti ha detto: "Mancini deve essere supportato in qualsiasi modo, ma è anche difficile. E' vero che tanti di questi giovani non hanno esperienza internazionale ma gli obiettivi della nazionale vanno un po' in conflitto con le squadre di club su questo".