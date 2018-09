Tar conferma,Avellino escluso da serie B

ROMA, 14 SET - È confermata l'esclusione dell'U.S. Avellino 1912 dal campionato di Serie B di calcio. L'ha deciso il Tar del Lazio con un 'ordinanza con la quale ha respinto la richiesta della società sportiva di sospensione dei provvedimenti con i quali è stata disposta la sua non ammissione al campionato di Serie B per la stagione sportiva 2018-2019. Per il Tar "al sommario esame proprio della presente fase, non si ravvisano presupposti per l'accoglimento dell'istanza cautelare". I giudici hanno considerato che "come già evidenziato con il provvedimento monocratico, l'impugnazione dei Comunicati Ufficiali Figc in questa sede si palesa inammissibile, in applicazione del c.d. vincolo di pregiudiziale sportiva, in quanto tali atti, costituenti 'lex specialis' della procedura di ammissione ai campionati, nella parte in cui prescrivevano i requisiti di partecipazione ostativi all'ammissione della squadra, avrebbero dovuto essere tempestivamente gravati innanzi agli organi della giustizia sportiva".