Biglia, riportiamo il Milan dove merita

MILANO, 12 SET - "Il nostro obiettivo è riportare il Milan dove merita ed entrare tra le prime quattro, tornando in Champions. Ma dobbiamo alzare l'asticella per dare ai tifosi la felicità che meritano". Il centrocampista del Milan Lucas Biglia ha fissato così gli obiettivi della squadra rossonera, a margine dell'inaugurazione del ristorante Casa Milan Bistrot Fourghetti, dove erano presenti anche Gattuso, Reina, Borini e Bakayoko. "La squadra sta giocando bene, ma dobbiamo migliorare sotto diversi aspetti. Siamo una squadra giovane ma c'è entusiasmo e tanti giocatori di qualità". "Insostituibile? Non lo so, ma devo ringraziare Gattuso e lo staff per il sostegno, vengo da mesi duri anche per l'infortunio - ha proseguito Biglia -. Devo ancora crescere, mi mancano partite e ritmo". Chiusura dedicata a Higuain e alla sfida con il Cagliari: "Milan degli argentini? No, è il Milan di Gattuso. Gonzalo è felice, speriamo si sblocchi presto. La testa di tutti è al Cagliari, è una squadra tosta, troveremo difficoltà", ha concluso.