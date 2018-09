Udinese: Renzi junior in lista Primavera

UDINE, 12 SET - E' confermata la presenza di Francesco Renzi nella rosa dell'Udinese Primavera 2018/2019. Il nome del figlio dell'ex premier Matteo, 17 anni, attaccante in arrivo dalla formazione toscana dell'Affrico, è compare nell'elenco dei 29 ragazzi che faranno parte della selezione affidata alla guida tecnica di David Sassarini. Il suo è uno dei quattro nomi nuovi della squadra, con il portiere Ioannis Sourdis e gli altri attaccanti Riccardo Comisso e Ramiz Petova. In lista anche 16 giovani friulani, molti dei quali cresciuti nel settore giovanile bianconero fin dalla categoria Esordienti. Nessun accenno è stato fatto al nome di Renzi o a quello di altri singoli, perché - come ribadito più volte dalla società - l'obiettivo primario è quello di tutelare i ragazzi di una rosa molto giovane (18 i classe 2001). L'esordio dell'Udinese nel Campionato Primavera 1 è fissato per sabato 15 settembre contro l'Empoli in casa a Manzano (Udine).