Hamsik, Napoli gruppo compatto

NAPOLI, 12 SET - "Questo è il gruppo più compatto in cui ho giocato. E' cambiato poco, è lo stesso e ci tiene molto a vincere. Possiamo fare bene". Lo ha detto Marek Hamsik in una conferenza stampa per presentare la sua autobiografia "Marekiaro". Il capitano del Napoli al suo 12mo anno in azzurro si è detto pronto anche a cedere la fascia a Insigne, come fece Bruscolotti con Maradona per il primo scudetto del Napoli: "Non abbiamo Maradona purtroppo - ha detto ridendo Hamsik - abbiamo giocatori forti ma non Diego. Se Lorenzo me lo assicurasse al 100% sì, la cederei. Quando io non sarò più a Napoli spero col cuore che vada a Lorenzo, è napoletano e ci tiene tanto. E' già un simbolo ed è già capitan futuro".