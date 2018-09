Roma: allarme rientrato, Manolas ok

ROMA, 12 SET - Sospiro di sollievo in casa Roma per quanto riguarda Kostas Manolas. Il difensore greco, uscito dal campo in occasione di Ungheria-Grecia (dopo aver anche segnato) per un colpo subito alla caviglia destra, non è in dubbio per l'impegno di domenica all'Olimpico col Chievo. Il giocatore, tornato nella Capitale, ha infatti svolto degli accertamenti che non hanno messo in evidenza particolari problemi. Per Di Francesco sicuramente una buona notizia in vista del ciclo di impegni che attende i giallorossi tra campionato e Champions League.