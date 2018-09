Cairo, Berlusconi a Monza 'cosa bella'

MILANO, 12 SET - ''Berlusconi con il Monza ha la possibilità di fare un'impresa, per lui e Adriano Galliani portare il Monza in Serie A sarebbe un record molto bello''. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, a margine della presentazione del Festival dello Sport, definisce ''una cosa positiva'' la possibilità che l'ex patron del Milan Silvio Berlusconi acquisti il 70% delle quote del club brianzolo di Serie C. L'affare potrebbe essere annunciato il prossimo 29 settembre, nel giorno del 82esimo compleanno di Berlusconi.