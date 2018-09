Figc: Gravina, patto d'onore su elezioni

FIRENZE, 12 SET - Alle prossime elezioni Figc il 22 ottobre "noi arriviamo con un patto di onore, fatto che rende molto forte questo 73%". Lo dice Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro, parlando dell'accordo fra la stessa Lega Pro, la Lega Nazionale Dilettanti, l'Aic e l'Aia, per la futura governance e presidenza federale. "Non è un blocco chiuso - ha detto, a margine della presentazione del calendario della Lega Pro 2018/19 - ermeticamente chiuso, è un blocco aperto, c'è grande disponibilità nel ricevere qualunque tipo di contributo di supporto, ma si rimane con l'idea che questo 73%, che tanto ha lavorato in questo periodo sui contenuti, sui percorsi, sui progetti, alimentato da questa voglia di dare un contributo di rilancio al calcio italiano, debba esprimere il presidente, e non accettiamo alcun tipo di schermaglia che altri continuano anche in questo momento a voler utilizzare per creare delle spaccature, per scalfire questa nostra modalità di operare".