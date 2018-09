Ulivieri: Nessuna preclusione su Sibilia

ROMA, 12 SET - "Nessuna preclusione da parte nostra nei confronti di chiunque, noi prendiamo in considerazione tutti; stiamo iniziando il confronto, restiamo alla finestra, vorremmo parlare con tutti. Nessuno escluso". Così, all'Ansa, Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, a oltre un mese dall'elezione del nuovo presidente della Figc, prevista nell'Assemblea convocata per il 22 ottobre prossimo. Ulivieri si mostra disponibile anche verso l'eventuale elezione del presidente della Lnd, Cosimo Sibilia. "Finite le elezioni, nelle quali abbiamo tentato di eleggere il presidente della Figc, che non è stato poi scelto non certo per colpa nostra, successivamente abbiamo seguito con interesse e attenzione il lavoro del commissario straordinario - prosegue il leader dell'Aiac -: le sue scelte, nei confronti della nostra associazione, sono state apprezzate e condivise. Siamo rimasti fuori da certi giochi, sembra ci siano nuove candidature, anche se di programmi ancora non se ne sono visti".