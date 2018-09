Ulivieri col Ct, pochi italiani in campo

ROMA, 12 SET - "Sono pochi gli italiani schierati in campo nella nostra Serie A: il ct Roberto Mancini ha proprio colto nel segno. Ci vuole più coraggio, magari non tanto da parte dei grandi club, ma delle piccole squadre. Comunque, si sta facendo qualcosa". Lo ha detto Renzo Ulivieri, a proposito del dibattito innescato dal ct degli azzurri Roberto Mancini che, nei giorni scorsi, ha denunciato la presenza di pochi italiani utilizzabili in Nazionale nelle squadre di Serie A.