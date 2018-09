Serie B: Balata, al via riforma sistema

ROMA, 11 SET - "Ora il campionato di Serie B può continuare, con una riduzione degli organici che, aldilà delle proporzioni, vuole essere una prima pietra di un cambiamento di un sistema diventato in questi anni insostenibile e incapace di riformarsi'. Così il presidente della Lega B, mauro Balata, dopo la decisione del Collegio di Garanzia del Coni di confermare il campionato a 19 squadre. "Ringraziamo il Collegio per aver agito, come sempre, con terzietà e indipendenza nel nome della giustizia", ha aggiunto Balata. "Il comportamento della Lega B è stato sempre sempre coerente e rispettoso delle gerarchie fissate dalla Federazione e dal Commissario Fabbricini - aggiunge Balata -, che ha avuto coraggio e lungimiranza per una decisione che va nella direzione di una maggiore sostenibilità economica, oggi non più garantita come dimostrano anche i recenti fallimenti'.