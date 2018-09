Genoa, domenica con maglia celebrativa

GENOVA, 11 SET - Domenica prossima nella partita contro il Bologna al Ferraris, il Genoa giocherà con la maglia speciale preparata per celebrare i 125 anni del club più antico d'Italia. Il 7 settembre infatti la società ha raggiunto lo storico compleanno ma i festeggiamenti sono stati rinviati in segno di rispetto per Genova dopo la tragedia di Ponte Morandi. Domenica il Genoa indosserà una divisa tutta particolare, realizzata su um modello che riassume le caratteristiche principali delle maglie di epoche differenti.