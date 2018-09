Calcio donne: Fiorentina sfida Champions

FIRENZE, 11 SET - Primo impegno ufficiale della nuova stagione per la Fiorentina Women's: domani alle 19 allo stadio Franch affronterà la gara d'andata di Champions League contro la formazione danese del Fortuna Hjorring. ''La squadra sta bene ed è competitiva anche se finora non abbiamo potuto giocare nessuna gara ufficiale - ha dichiarato il tecnico della formazione viola Antonio Cincotta - Mi auguro che in futuro le cose possano cambiare per aiutare il nostro movimento ad essere più pronto. La sfida col Fortuna? Ci abbiamo giocato già contro l'anno scorso riuscendo a vincere, l'obiettivo è ripetersi''. A ribadirlo anche il capitano della Fiorentina Women's Alia Guagni: ''Siamo cariche e ci meritiamo di giocare una partita così importante, il gruppo è davvero forte''. La gara di ritorno è in programma il prossimo 26 settembre.