Marcelo patteggia col fisco spagnolo

ROMA, 11 SET - Dopo Messi, C.Ronaldo e Mourinho, è il turno di Marcelo: il laterale brasiliano del Real Madrid ha infatti trovato l'accordo con il Fisco spagnolo per i reati che gli erano stati contestati ed eviterà così di finire a processo. Lo riporta oggi 'El Mundo' secondo cui il giocatore ha accettato la condanna (con la condizionale) a quattro mesi di carcere a fronte del pagamento di poco più di 753mila euro, pari al 40% della cifra evasa contestatagli. Marcelo, riferisce il quotidiano, si è recato stamattina in tribunale per ratificare l'accorso e chiudere il contenzioso che si riferisce all'anno fiscale 2013. Il patteggiamento sarà ora presentato alla Corte di istruzione di Alcobendas.