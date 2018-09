Aic ricorda Morosini,'UnCampoPerunSogno'

ROMA, 11 SET - Sarà inaugurato giovedì pomeriggio a Bergamo, presso la sede della ASD Polisportiva Monterosso, il nuovo campo dedicato a Piermario Morosini, realizzato da Aic Onlus (la Onlus dell'Associazione Italiana Calciatori) grazie ai fondi raccolti in questi anni dai calciatori di tutte le categorie finalizzati alla realizzazione del progetto in ricordo del calciatore scomparso nell'aprile del 2012. Saranno presenti, sul campo sul quale Piermario è cresciuto calcisticamente, tanti suoi amici calciatori che da tempo portano avanti l'impegno di non dimenticarlo: Michael Agazzi, che ha promosso l'iniziativa, Giampaolo Bellini, Cristian Raimondi, Damiano Tommasi, Diego Bonavina, Massimo Paganin e molti altri amici ed ex-compagni di squadra.