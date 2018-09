Morto ex Primavera Cagliari Popiela

CAGLIARI, 10 SET - L'ex calciatore della Primavera del Cagliari, Krystian Popiela, 20 anni, è morto in un incidente stradale in Polonia, avvenuto la notte scorsa in località Wola Wielka. Con una nota apparsa sul sito del Cagliari calcio, la società si dice "profondamente addolorata dalla tragica notizia" e "si stringe con affetto attorno ai familiari del giovane". Popiela arrivò in Sardegna a 17 anni debuttando in Primavera nel gennaio 2016: attaccante centrale, forte fisicamente, giocò 10 partite dando il suo contributo alla conquista dei play-off, proseguendo poi la carriera nella sua Polonia. "Sempre sorridente - si legge nel sito della società rossoblù - durante la permanenza in Sardegna seppe conquistare l'affetto e la simpatia di tutti, dai compagni ai dirigenti. Ciao, Krystian".