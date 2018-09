Albiol, CR7 anche in 2017 partì piano

NAPOLI, 10 SET - "Ronaldo in crisi di gol? Non fidatevi, anche l'anno scorso non ha segnato all'inizio e alla fine della stagione ha finito di nuovo con numeri enormi. Se Cristiano ha speso la sua intera carriera a segnare un sacco di gol in ogni stagione non è un caso". Lo ha detto il difensore spagnolo del Napoli Raul Albiol ad "As" in un'intervista dal ritiro delle Furie Rosse. "È vero che in Italia il gioco - ha aggiunto Albiol - è più tattico e difensivo e anche molto fisico, ma devi sapere come giocare. Cristiano è un grande giocatore, con un enorme potenziale. In Italia sarà più difficile segnare quaranta gol e ovviamente spero non riesca, altrimenti sarebbe bello per la Juventus, ma sarebbe dura per il Napoli".