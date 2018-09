Juventus al massimo storico in Borsa

MILANO, 10 SET - Prosegue la corsa della Juventus in Piazza Affari: il titolo ha aperto la settimana in rialzo del 5% a 1,48 euro, correggendo ancora il suo massimo storico. Per la società bianconera non è solo l'effetto Ronaldo: la crescita dal 22 agosto, quando il campione portoghese era già da tempo nella rosa juventina, è del 63%. Il volo della Juventus anche in assenza del campionato fermo per la pausa della Nazionale traina al rialzo la Lazio (+3,5%) e la Roma, che sale di un punto percentuale e mezzo.