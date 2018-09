Serie B: Malagò,collegio sta riflettendo

ROMA, 09 SET - "I ricorsi sulla Serie B? Sbagliato dare giudizi, vedo che tanti altri lo fanno io invece ho grande rispetto. Vediamo cosa accadrà martedì o mercoledì. Vorrei pensare che sia un ulteriore elemento di riflessione e serietà proprio per la complessità della materia. Questo fa onore a chi ha voluto il più possibile della decisione da prendere". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando l'attesa sentenza del Collegio di Garanzia dello sport sui ricorsi contro il blocco dei ripescaggi della Serie B. "Non ho mai commentato una sentenza o un giudizio da parte della giustizia sportiva - ha specificato il numero uno del Coni - Sapete che c'è una dinamica di laicità e indipendenza. Ricordo a chi ci ascolta, che così come l'antidoping Nado Italia, il Collegio di Garanzia non è del Coni ma dello Sport, c'è tutta una dinamica su cui il Coni è semplicemente spettatore".