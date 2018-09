Ruiz, dimostrerò che valgo 30 milioni

ROMA, 9 SET - "Essere stato pagato 30 milioni non mi fa paura: anzi, e' una motivazione in più, per dimostrare in campo che li valgo". Lo dice Fabian Ruiz, centrocampista spagnolo acquistato in estate dal Napoli e finora mai in campo in A. "Vengo da un infortunio muscolare, ora ho recuperato - dice Ruiz a Marca, dal ritiro della nazionale spagnola - E mi sento bene". Quanto ad Ancelotti, "e' un ottimo allenatore che ha vinto tanto, e una gran persona: mi aspetto di imparare molto da lui. Del calcio italiano posso dire che ha grande passione, ma dal campo ancora non l'ho visto..".