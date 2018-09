Azzurri al lavoro, poi volano a Lisbona

ROMA, 9 SET - Allenamento a Casteldebole per gli azzurri, prima della partenza per Lisbona. La squadra di Mancini e' scesa in campo in mattinata per la seduta di rifinitura alla vigilia della seconda partita di Nations League, domani allo Stadio da Luz contro il Portogallo. Balotelli, uscito venerdi' a Bologna con problemi muscolari, ha lavorato in palestra: al suo posto pronto a subentrare Immobile. La nazionale partira' nel pomeriggio per Lisbona, la conferenza stampa di Mancini dopo un breve sopralluogo della squadra sul campo del Da Luz e' prevista alle 21 ora italiana.