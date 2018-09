Monchi: voglio portare la Roma in alto

ROMA, 08 SET - "Il mio più grande obiettivo è costruire un modello economico che sia sostenibile e stabile, mentre a livello sportivo è portare la Roma più vicino possibile al massimo livello. Sono questi i miei due obiettivi". Così il ds spagnolo, Monchi, in un'intervista per la rubrica 'Planet Futbol' di 'Sport Illustrated' registrata il 30 agosto. Il dirigente giallorosso, descrivendo il proprio lavoro ricorda quindi come nella Roma ci sia una "gerarchia simile a quella che c'è in ogni altro club. C'è un presidente, un dg, un a.d. etc. Il mio capo è Pallotta, ma fortunatamente io posso lavorare in autonomia. La nostra relazione è ottima, così come quella con Baldissoni e con Gandini. Assumere e esonerare gli allenatori è una mia competenza perché dalle decisioni dell'allenatore dipende il progetto sportivo. Io mi occupo di tutto ciò che riguardi la pianificazione sportiva della Roma, da chi sia l'allenatore, alla filosofia del club, comprare e vendere giocatori".