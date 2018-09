Seedorf esordio flop come ct del Camerun

ROMA, 8 SET - Inizia con un mezzo flop l'avventura di Clarence Seedorf sulla panchina del Camerun. L'ex giocatore e allenatore del Milan, adesso nella veste del ct dei 'Leoni Indomabili' (che ha Patrick Kluivert come suo vice) non è andato oltre l'1-1 contro le modeste Comore andate addirittura in vantaggio dopo appena 8' e raggiunte solo nel finale (80') grazie a un provvidenziale gol di Bahoken.