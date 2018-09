Alessandria-Genoa 0-4 in amichevole

ALESSANDRIA, 8 SET - Poker del Genoa all'Alessandria (serie C) nell'amichevole giocata nel pomeriggio allo stadio Moccagatta. Ad aprire le marcature l'autorete del grigio Prestia, dopo solo 2 minuti di gioco. Raddoppio di Medeiros, direttamente su punizione, e tris di Mazzitelli. Nella ripresa, Pereira fissa il 4-0 finale. La partita è stata preceduta da un minuto di silenzio per la tragedia del ponte Morandi, con i giocatori grigi che hanno indossato una maglia ricordo delle vittime per esprimere la vicinanza di Alessandria alla città di Genoa. L'amichevole, per i liguri, è stata anche l'occasione per celebrare i 125 anni di fondazione, ricordati anche dalla società Grigia con un messaggio sul sito internet: "Onore, orgoglio e tradizione - si legge -: i 125 anni del Genoa segnano la storia del calcio italiano. La forza di quei valori rappresentano per tutti la voglia di non arrendersi mai. Auguri Grifone!".