Marchisio parte per la Russia

TORINO, 8 SET - "La Juve è sempre stata la mia famiglia. Ho iniziato nel '93 e mi ha dato la possibilità di vivere un sogno vincendo veramente tanto. Quindi ho talmente tante emozioni dentro che non posso dimenticarle". Claudio Marchisio saluta così la Juventus, prima della partenza per San Pietroburgo, dove ad attenderlo c'è la maglia numero 10 dello Zenit e un contratto da 3 milioni di euro per due anni. Prima di guardare alla nuova avventura, ancora uno sguardo al passato e agli infortuni che ne hanno condizionato le ultime stagioni. "Non sono stati anni sicuramente facili, però è anche il rischio del nostro mestiere. Dispiace solo essere passato a volte per infortunato perché non lo sono mai stato, ma questo fa parte del nostro lavoro - è l'unica frecciatina rivolta all'ex club -. Quindi spetta soltanto a me iniziare questa nuova avventura e allenarmi come ho sempre fatto e dimostrarlo poi sul campo".