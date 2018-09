Pallone d'Oro: tre francesi sperano

ROMA, 8 SET - L'assegnazione del Pallone d'Oro si avvicina e in Francia è cominciato il toto-candidati. Secondo L'Equipe sono tre i calciatori dei 'Bleus' campioni del mondo che possono ambire concretamente alla conquista del prestigioso trofeo: si tratta del difensore Raphael Varane, che ha vinto la Champions League con il Real Madrid; degli attaccanti Antoine Griezmann (vincitore dell'Europa League con l'Atletico Madrid, grazie anche alla doppietta realizzata in finale) e di Kylian Mbappé, stellina del Paris Saint-Germain, trascinatore dei francesi in Russia. "Votate il bleu", oggi ha titolato L'Equipe, con le foto dei tre giocatori che sperano nel riconoscimento.