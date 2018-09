Nardella, spero accordo su fascia Astori

FIRENZE, 07 SET - "Ho condiviso la preoccupazione della Fiorentina di poter usare la fascia del capitano come simbolo di ricordo di un grande calciatore e di un grande uomo, che non vestiva solo la maglia della Fiorentina ma anche della nazionale. Mi auguro che si possa trovare presto un accordo con la Lega". Lo ha detto stasera a margine dell'inaugurazione della rinnovata piazza dei Ciompi in centro a Firenze il sindaco Dario Nardella. "Io stesso ieri - ha agiunto il sindaco - ho avuto modo di parlare con il presidente Miccicchè trovando in lui una disponibilità a individuare una soluzione che possa conciliare regole generali da applicare a tutti i club con esigenze specifiche motivate quali quelle della Fiorentina legate ad Astori".