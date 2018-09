Figc: ora solo ordinaria amministrazione

ROMA, 07 SET - Il Collegio di Garanzia ritiene che, a seguito della convocazione dell'assemblea elettiva della Figc (prevista il 22 ottobre), nel ricorso presentato dalle componenti 'ribelli' (Lega nazionale dilettanti, Lega pro, Aic e Aia) contro la proroga del commissariamento della Federcalcio in capo a Roberto Fabbricini, sia "cessata la materia del contendere". "Il Collegio di Garanzia dello Sport - si legge nella motivazione seguita al dibattimento andato in scena oggi al Salone d'Onore del Coni - auspica che i poteri del Commissario Straordinario vengano esercitati nei limiti fisiologici funzionali, in vista della Assemblea Elettiva, salvo gli atti necessitati e fermo restando l'espletamento dell'attività di ordinaria amministrazione".