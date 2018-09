Costacurta "Regola fascia sbagliata"

ROMA, 7 SET - "Anche per me la regola e' sbagliata, e proveremo a parlare con la Lega di serie A perche' la cambi: ma finché ci sono delle regole, rispettiamole". Così Billy Costacurta, vicecommissario della Federcalcio, interviene sulla norma che uniforma le fasce di capitano in tutta la serie A, contro la quale la Fiorentina ha protestato annunciando l'intenzione di pagare le multe previste pur di continuare a indossare la fascia che ricorda Davide Astori. "Conoscevo Davide, credo che lui avrebbe voluto che si rispettasse la regola - ha detto Costacurta a Sky da Bologna, dove stasera la nazionale gioca contro la Polonia - Anche secondo me la regola e' sbagliata, ma nel mondo siamo ahimè famosi prendere le regole così...E invece credo che finche' c'è e non la cambiano, vada rispettata".