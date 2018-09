CR7 "Juve squadra vincente"

TORINO, 7 SET - Dopo "un'intensa settimana di lavoro" c'è ancora il tempo per esprimere tutta la gioia da condividere con i suoi compagni, "la squadra vincente". Il sudore degli allenamenti non toglie la voglia di scherzare e di fare gruppo a Cristiano Ronaldo, che al termine della seduta odierna ha condiviso sui social una sua foto con Mandzukic, De Sciglio e Pinsoglio intenti a festeggiare la vittoria nella mini-partita disputata in famiglia. Il momento ludico al termine di una settimana di duri allenamenti con l'obiettivo di raggiungere il top della forma in vista della ripresa del campionato, all'Allianz Stadium contro il Sassuolo. Il modo migliore per approcciarsi ai tre giorni di riposo concessi da Allegri ai suoi giocatori non convocati in nazionale: prima del 'rompete le righe', un allenamento mattutino per il gruppo, basato sul lavoro tecnico e fisico in campo. La ripresa è prevista per martedì mattina.