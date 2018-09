Fascia Astori, Cognigni chiama Micciché

FIRENZE, 07 SET - Il presidente esecutivo della Fiorentina Mario Cognigni ha telefonato oggi al presidente della Lega di Serie A Gaetano Micciché per affrontare la questione della fascia da capitano dedicata a Davide Astori. Un argomento molto delicato e sentito a Firenze e dalla Fiorentina: in questi giorni molti giocatori viola hanno ribadito che la fascia dedicata al loro capitano scomparso improvvisamente il 4 marzo scorso non si tocca e di essere pronti a pagare le multe in caso di sanzione da parte del giudice sportivo e della stessa Lega che da questa stagione ha varato la regola di uniformare le fasce. Al riguardo Cognigni ha ricordato a Micciché, invitando al buon senso, il significato e l'importanza della fascia indossata dall'attuale capitano viola German Pezzella, sulla quale stanno impresse le iniziali di Davide Astori e il numero 13 (quello della sua maglia) oltre ai simboli dei quattro quartieri storici di Firenze.