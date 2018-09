Maradona nuovo dt club messicano Dorados

ROMA, 7 SET - Diego Armando Maradona torna in panchina e lo fa assumendo la guida del messicani del Dorados. "Voglio confermare il mio viaggio, oggi, in Messico, per assumere la direzione tecnica del club Dorados - scrive Maradona sul suo profilo facebook - E che continuerò ad essere il presidente onorario di Dinamo Brest. Sono felice di affrontare questa nuova sfida e di continuare ad essere legato al calcio, che è la mia vita. Un abbraccio a tutti".