Isco "Cristiano per ora non ci manca"

ROMA, 6 SET - "Cristiano è un giocatore straordinario, ti assicura 40-50 gol a stagione. Se vinceremo, diranno che ci è mancato, se non lo faremo diranno che non possiamo farne a meno". A parlare dell'compagno di squadra al Real Madrid è Isco, dal ritiro della Nazionale spagnola. "Per adesso stiamo giocando molto bene, giocatori che nella scorsa stagione non facevano tanti gol, adesso ne stanno segnando tanti - ha aggiunto Isco - Per adesso ne stiamo facendo a meno, ma a Cristiano auguro comunque il meglio".Il trequartista 'merengue' ha poi parlato del cambio tecnico sulla panchina della 'Roja', con la staffetta Lopetegui-Luis Enrique: "L'idea di calcio è praticamente la stessa, con poche sfumature, dobbiamo adattarci, ma siamo molto felici", conclude Isco, che poi torna sul flop mondiale: "La Coppa del Mondo la vince uno solo e non è facile. Certamente contro la Russia non abbiamo giocato certo la nostra miglior partita ma può succedere, ci abbiamo provato fino alla fine, non possiamo essere incolpati di nulla".