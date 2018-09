Lopetegui: Real forte anche senza 'CR7'

ROMA, 6 SET - "Proveremo a migliorarci anche senza Cristiano Ronaldo". Così Julen Lopetegui, allenatore del Real Madrid, ai microfoni di 'The Stile' - come riporta il Mundo deportivo - risponde a Leo Messi, che aveva dichiarato come i 'blancos' siano "meno forti senza 'CR7'". "Non dubiterei mai delle qualità dei 'miei' giocatori - ha aggiunto Lopetegui -: siamo una grande squadra". Lopetegui, inoltre, è convinto che "Luka Modric vincerà il Pallone d'Oro", perché "è il miglior giocatore del mondo", quindi ha elogiato Bale e Benzema, affermando che "entrambi hanno avuto una grande disponibilità dal primo momento". Per quanto riguarda l'addio di Cristiano Ronaldo alla 'Casa Blanca', Lopetegui ha dichiarato che, "quando ho firmato per il Real Madrid, Cristiano aveva già detto di voler partire: quella strada era già stata presa". "Zidane? Posso solo riconoscere il lavoro sensazionale che ha svolto - ha ammesso -. Sarebbe assurdo non riconoscerlo".