Figc: Malagò, ultima volta voto arbitri

ROMA, 4 SET - "La prossima sarà l'ultima volta che gli arbitri voteranno, questo perché si voterà con il vecchio statuto. Questa decisione è stata condivisa con il Governo. L'esecutivo, sul tema degli arbitri, ci ha detto di comportarci in armonia con la Fifa, e alla Fifa non interessa se gli arbitri votano oppure no". Lo ha annunciato il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parlando del voto per l'Aia in vista dell'assemblea elettiva della Figc del 22 ottobre e per tutto il periodo che durerà il nuovo Consiglio federale fino a nuove elezioni al termine del quadriennio olimpico. "A meno che il nuovo presidente, con il 75% dei voti imponga un'assemblea straordinaria per tornare indietro", ha aggiunto intervenendo al Consiglio del Coni e rivolgendosi al n.1 della Federnuoto, Paolo Barelli. "Tu - le parole di Malagò a Barelli - ti sei sentito di difenderli. Forse se si fosse evitato di fare una riflessione sui principi informatori, su cui tu hai votato contro,sarebbe passata una versione più favorevole alle federazioni".