Cesena, 'cavalluccio' tornerà su maglie

CESENA, 4 SET - Il cavalluccio marino, storico simbolo del Cesena calcio, è tornato a casa anche se, per ora, in affitto. Il Comune e la nuova società Cesena Fc hanno annunciato di avere trovato un accordo con il curatore fallimentare per l'affitto dello storico marchio (e di altro materiale sportivo) dopo il fallimento a inizio agosto dell'Ac Cesena. Quindi già dal 16 settembre, prima giornata del campionato di serie D, il cavalluccio tornerà sulle maglie del Cesena. Probabilmente in primavera si terrà poi l'asta per l'acquisto del simbolo del calcio bianconero: il Comune è intenzionato ad acquistarlo per donarlo poi alla squadra e sta lavorando da tempo per questo. Per ora l'affitto e il ritorno a casa.