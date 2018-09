Samp-Fiorentina si recupera il 19/9

ROMA, 4 SET - Il recupero della partita della prima giornata di serie A tra Sampdoria e Fiorentina, non disputata per la tragedia del crollo del ponte Morandi, in programma mercoledì 19 settembre si giocherà con inizio alle ore 17. Lo ha reso noto la lega calcio, precisando che il match sarà visibile su Sky. Milan-Genoa del 31 ottobre comincerà invece alle ore 20.30 (anche qui diretta tv su Sky).