A Bari mostra su 120 anni federcalcio

ROMA, 4 SET - Sarà esposta a Bari da domani, mercoledì 5 settembre, fino a sabato, la Mostra itinerante del Museo del Calcio di Coverciano. L'iniziativa della Figc, che ha già coinvolto cinque città (Matera, Cosenza, Benevento, Latina e Livorno) ha accolto finora più di 10.000 visitatori. Il percorso espositivo raccoglie i trofei più rappresentativi vinti dalla Nazionale e alcuni prestigiosi cimeli dei suoi più grandi protagonisti lungo 120 anni di storia. Un itinerario cronologico attraverso i momenti più esaltanti della storia della Federazione, fra le Coppe del Mondo del 1934, 1938, 1982 e dell'ultimo trionfo del 2006, la Coppa Europa del 1968 e alcune maglie storiche come quelle di Giovanni Ferrari (1934), Giacinto Facchetti (1968) e Paolo Rossi (1982). Prossime tappe della Mostra saranno Rimini (dal 23 al 25 ottobre), Belluno (dal 27 ottobre all'1 novembre) e poi via via Rovigo, Parma, Genova, Novara, Mantova e Trieste.